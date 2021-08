Ein Trio Bilby-Babys. Die seltenen Kaninchennasenbeutler kommen nur in Australien vor.

Dan Peled/AAP/dpa

Mallee. In Australien kommt zu Ostern kein Hase, sondern ein Bilby. Das possierliche Beuteltier ist aber schon lange gefährdet. Jetzt gibt es Hoffnung: Dank Artenschutzprojekten wächst der Bestand.

In Australien feiern Tierschützer Erfolge beim Schutz des gefährdeten Großen Kaninchennasenbeutlers - oder Bilbys, wie das in Down Under endemische Beuteltier genannt wird. „Unsere Kaninchennasenbeutler erleben im Mallee Cliffs National Par