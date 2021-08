Rauchverhangene Luft an einem Strand: Auch Urlaubsregionen sind von den verheerenden Bränden betroffen.

dpa/Emre Tazegul

Berlin. Seit Tagen wüten in Griechenland und der Türkei Waldbrände. Auch Urlaubsregionen sind betroffen. Das sollten Sie beachten, wenn Sie eine Reise in diese Länder gebucht haben.

In Teilen Südosteuropas und in der Türkei toben heftige Waldbrände. Mancher Urlauber, dessen Reise erst in paar Wochen ansteht, dürfte sich angesichts der Bilder fragen: Kann und will ich in der Ecke überhaupt noch Urlaub machen?Lesen Sie a