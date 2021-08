Feuerwerk kosmischer Teile - Perseiden verglühen am Himmel

Sternschnuppen der Perseiden sind 2020 neben der Milchstraße am Nachthimmel zu sehen.

Ole Spata/dpa

Heppenheim/Hamburg. Alle Sternenfreunde erwartet im August ein Meteoritenstrom mit einem ganz besonderen Highlight: Die Sternschnuppen der Perseiden werden am Himmel zu sehen sein - wenn das Wetter mitspielt.

Schaulustige und Sternengucker erwartet ein Feuerwerk: Die Sternschnuppen der Perseiden sind in der ersten Augusthälfte zu Hunderten am Nachthimmel zu sehen. Und die Voraussetzungen für ein Spektakel sind gut - sofern das Wetter in diesem b