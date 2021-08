Trockenheit verursacht Vielfaches an Schadholz in Wäldern

Ein Förster zeigt im Königsforst im Wald eine Baumrinde mit Spuren vom Borkenkäfer.

Oliver Berg/dpa

Wiesbaden. Wohl noch nie ist in den deutschen Wäldern so viel Schadholz angefallen. Sein Anteil am Holzeinschlag ist auf den Rekordwert von 75 Prozent gestiegen. Ein Grund sind auch fehlende Niederschläge.

Wegen der Trockenheit der vergangenen Jahre ist in deutschen Wäldern deutlich mehr Schadholz angefallen. Mit 60,1 Millionen Kubikmetern war die Menge im vergangenen Jahr fast fünf Mal so groß wie im Jahr 2015, wie das Statistische Bundesamt