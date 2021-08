100 Jahre und älter: Noch nie gab es so viele Hochbetagte in Deutschland

Frauen werden deutlich öfter als Männer 100 Jahre und älter. Symbolfoto

imago images/Cavan Images

Wiesbaden. Immer mehr Menschen in Deutschland werden 100 Jahre und älter. Der Unterschied zwischen den Geschlechtern ist gravierend.

Die Zahl der Menschen in Deutschland, die 100 Jahre alt oder noch älter sind, hat einen neuen Höchststand erreicht. 2020 waren es insgesamt 20.465 und damit 3.523 mehr als 2019 (16.942), wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbad