Die zuständigen Behörden in Baden-Württemberg sind wegen den entdeckten Japankäfern nahe der Schweizer-Grenze alarmiert.

Stephan Ramin/Stadtgärtnerei Basel/dpa

Karlsruhe. Er ähnelt dem Maikäfer und kann Fraßschäden anrichten: Der Japankäfer ist in der Schweiz an der Grenze zu Deutschlands aufgetaucht. Pflanzenschützer sind in Alarmbereitschaft - und bitten um Mithilfe.

Nach dem Fund eines Japankäfers nahe der deutschen Grenze in Basel sind hiesige Pflanzenschützer alarmiert. Die Tiere können nach Angaben des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums (LTZ) Augustenberg starke Fraßschäden anrichten. Natürlic