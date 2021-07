Nach achttägiger Reise ist das russische Forschungsmodul an der Internationalen Raumstation ISS angekommen.

Roscosmos Space Agency Press Service/dpa

Baikonur. Am Donnerstag ist das russische Forschungsmodul „Nauka“ nach acht Tagen Flug an der Internationalen Raumstation angedockt. Das 20 Tonnen schwere Modul dient vor allem Forschungszwecken.

Nach achttägiger Reise ist ein russisches Forschungsmodul an der Internationalen Raumstation ISS angekommen.Am Donnerstag dockte „Nauka“ (Wissenschaft) wie geplant an dem Außenposten der Menschheit in rund 400 Kilometern Höhe an, wie eine L