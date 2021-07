Sorge, Angst und Ungewissheit: Der Lockdown im Frühjahr 2020 hat sich einer Online-Umfrage zufolge auf die Zufriedenheit der Erwachsenen in Deutschland ausgewirkt.

Bamberg. Der erste Lockdown 2020 hat sich auf die Zufriedenheit der Erwachsenen in Deutschland ausgewirkt - in jeder Altersgruppe. Unterschiede gibt es hingegen bei den Zukunftserwartungen.

Erwachsene in Deutschland sind zu Beginn der Corona-Pandemie etwas unzufriedener geworden - und zwar unabhängig vom Alter in ähnlichem Maße. Das geht aus einer Auswertung des Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe in Bamberg hervor, die heu