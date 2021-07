Klimafreundliche Antriebe für Flieger wohl erst in 2030ern

Ein Flugzeug hebt am frühen Morgen von der Startbahn ab.

Jonas Walzberg/dpa

München/Frankfurt. Nicht nur an Land sollen CO2-Emissionen reduziert werden, sondern auch in der Luft. Doch bis auch Flugzeuge klimafreundliche Antriebe bekommen, könnte es laut einer Studie noch bis ins nächste Jahrzehnt dauern.

Die Ablösung von Verbrennungsmotoren in Flugzeugen wird nach Einschätzung einer Studie erst in den späten 2030er-Jahren Fahrt aufnehmen.Zwar stehe ab 2025 nachhaltig produziertes Flugbenzin beispielsweise aus Speiseresten in langsam steigen