Um einen Brand zu vermeiden, muss nach dem Grillen die Kohle richtig entsorgt werden. (Symbolbild)

imago images/Arnulf Hettrich

Berlin. Grillabende und Lagerfeuer gehören zum Sommer dazu. Grillkohle und Asche müssen jedoch fachgerecht entsorgt werden, sonst droht Brandgefahr – und im Zweifel ein Bußgeld.

Laue Sommerabende an der Feuerschale im heimischen Garten oder ein gemütlicher Grillabend mit Freunden – die Deutschen genießen den Sommer in vollen Zügen. Doch was passiert mit Kohle und Asche, wenn der Grill kalt und das Feuer aus is