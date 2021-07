Osnabrück. Die Bundesregierung lockert ab Ende Juli die Quarantäne-Regeln für Reiserückkehrer aus Virusvariantengebieten. Was dann gilt und welche Vorschriften Urlauber aktuell bei der Einreise nach Deutschland beachten müssen.

Die Bundesregierung hat Erleichterungen bei der Quarantäne-Pflicht verabschiedet, die ab dem 28. Juli gelten sollen. Das geht aus einem Kabinettsbeschluss zur Einreiseverordnung hervor, den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch vorgestellt hat. Derzeit gibt es drei Kategorien, in die Urlaubsländer eingestuft werden können: Einfaches Risikogebiet, Hochinzidenzgebiet und Virusvariantengebiet. Je nach Einstufung gelten für Reiserückkehrer andere Regeln.



Wann muss ich aktuell in Quarantäne?

Alle Rückkehrer müssen sich online auf www.einreiseanmeldung.de registrieren. Wichtig: Urlauber müssen die erhaltene Bestätigung bei der Einreise dabei haben.

Wer sich innerhalb von zehn Tagen vor Einreise in einem Virusvariantengebiet aufgehalten hat, muss für 14 Tage in Quarantäne. Urlauber, die innerhalb von zehn Tagen vor ihrer Rückkehr nach Deutschland in einem Risiko- oder Hochinzidenzgebiet waren, müssen für zehn Tage in Quarantäne.

Aber: Wer aus einem Risikogebiet zurückkehrt und einen negativen Test bei der digitalen Einreiseanmeldung hochlädt, muss nicht in Quarantäne. Gleiches gilt für Geimpfte und Genesene, die einen Nachweis hochladen.

Die Risikogebiets-Einstufung des Robert Koch-Instituts Die Risikogebiets-Einstufung des Robert Koch-Instituts Einfaches Risikogebiet: Regionen und Länder, mit einer Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner über 50, in denen ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht.

Hochinzidenzgebiet: Risikogebiete, in denen aufgrund einer sehr hohen Inzidenz ein besonders hohes Infektionsrisiko besteht. Virusvariantengebiet: Regionen und Länder, in denen bestimmte Varianten des Coronavirus vermehrt vorkommen.

Rückkehrer aus einem Hochinzidenzgebiet können sich frühestens fünf Tage nach der Einreise von der Quarantäne mit einem negativen Covid-Nachweis "freitesten". Geimpfte und Genesene können ihre Quarantäne beenden, sobald sie ihren Nachweis bei dem Einreiseportal der Bundesrepublik hochgeladen haben.

Wer sich weniger als 24 Stunden in einem Risiko- oder Hochinzidenzgebiet aufhält, ist nach Angaben des Auswärtigen Amtes sowohl von der Quarantäne als auch von der Testpflicht und der Einreiseanmeldung befreit. Das gilt auch für Urlauber, die nur durch ein Risikogebiet oder Deutschland durchreisen.

Was ändert sich ab Ende Juli bei den Quarantäne-Regeln?

Die beschlossene Änderung der Quarantäne-Regeln sieht vor, dass vollständig Geimpfte, die aus Virusvariantengebieten einreisen, künftig ihre Quarantäne vorzeitig beenden können, wenn nachweisbar ist, dass ihr Impfschutz gegen die Virusvariante im bereisten Gebiet wirksam ist. Das ist der Fall, wenn das Robert Koch-Institut (RKI) die Wirksamkeit gegen die Virusvariante festgestellt und auf seiner Internetseite bekannt gegeben hat.

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums will das RKI demnächst auf seiner Webseite eine Liste mit der Wirksamkeit der Impfstoffe im Zusammenhang mit Virusvarianten veröffentlichen. Einreisende weisen ihren Status nach, indem sie ihren Impfnachweis an das zuständige Gesundheitsamt übermitteln. Darüber, wie genau die Regelungen für Reisende sein werden, um Quarantäne ab dem 28. Juli zu vermeiden, will das Gesundheitsministerium nach eigenen Angaben noch näher informieren.

Daneben beschloss das Kabinett noch eine Neuerung, die greifen soll, wenn ein Virusvariantengebiet zum Hochinzidenzgebiet heruntergestuft wird, während sich Rückkehrer noch in Quarantäne befinden. Dann sollen für das Ende der Quarantäne künftig die Regeln für Hochinzidenzgebiete gelten - und folglich eine Verkürzung der 14-tägigen Quarantäne-Pflicht möglich sein.

Wer muss sich vor der Einreise nach Deutschland testen lassen?

Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet müssen nach Angaben des Auswärtigen Amtes innerhalb von 48 Stunden nach der Einreise ein negatives Corona-Testergebnis, eine überstandene Corona-Infektion oder die vollständige Impfung nachweisen.

Urlauber, die aus einem Hochinzidenzgebiet zurückkehren, brauchen vor der Einreise nach Deutschland ein negatives Testergebnis, den Nachweis über die vollständige Covid-Impfung oder die Genesung. Gleiches gilt für Flugreisende. Bei der Rückkehr aus einem Virusvariantengebiet ist ein negatives Covid-Testergebnis vor der Einreise für alle Pflicht.

Bei der digitalen Einreiseanmeldung muss das negative Testergebnis, beziehungsweise der Impfnachweis oder bei Genesenen das positive Testergebnis hochgeladen werden.

Was ist bei den Tests wichtig?

Antigen-Tests dürfen höchstens 48 Stunden vor der Einreise gemacht werden, bei der Einreise nach Deutschland aus Virusvariantengebieten sind es 24 Stunden. PCR-Tests können bis zu 72 Stunden vor Einreise gemacht werden.

Der Nachweis über eine überstandene Corona-Infektion muss bei Genesenen mindestens 28 Tage und darf höchstens sechs Monate zurückliegen.

Wann kann ich meine Reise stornieren?

Unterschieden wird zwischen Reisehinweis für Risikogebieteund Reisewarnung für Hochinzidenz- und Virusvariantengebiete. Ein Reisehinweis ist noch kein Grund zur Umbuchung. Bei einer Reisewarnung können Urlauber ihre Pauschalreise häufig kostenlos stornieren. Wer seine Reise nicht antreten kann, sollte den Reiseveranstalter oder das Reisebüro kontaktieren. Wenn wegen der Reisewarnung Flüge gestrichen werden, können sich Individualreisende die Kosten dafür erstatten lassen.

Ich muss in Quarantäne. Bekomme ich meinen Lohn?

Wer unter Quarantäne zu Hause bleiben muss, aber durch eine Homeoffice-Regelung trotzdem arbeiten kann, erhält sein Gehalt normal weiter. Wer wegen der Quarantäne nicht arbeiten kann, hat nach Angaben des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Anspruch auf eine Entschädigung. Das gilt allerdings nur, wenn die Quarantäne nicht vermieden werden konnte. Wenn das Urlaubsgebiet also bereits vor Reiseantritt als Risikogebiet gilt, die Reise vermeidbar gewesen wäre und Arbeitnehmer dennoch in Quarantäne müssen, haben sie keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung.