Karl Lauterbach bringt eine mögliche Corona-Mutation ins Gespräch, die auch Geimpfte befällt.

Mainz. Kann das Coronavirus einen Gang höher schalten und so mutieren, dass keiner der Impfstoffe mehr hilft? Karl Lauterbach hält das nicht für ausgeschlossen, wie er in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" am Donnerstag skizzierte.

Die Impfkampagne in Deutschland schreitet voran, das ist vor allem in Hinblick auf die Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus wichtig. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnte in der ZDF-Talksendung "Markus L