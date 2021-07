Wie Infektionsschutz in Schulen funktionieren kann

Ein Luftfiltergerät steht in einem Fachraum des Alten Gymnasiums in Oldenburg.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Berlin. Im neuen Schuljahr endlich wieder Unterricht ohne Masken, so der Wunsch vieler Kinder. Doch kann das klappen, gerade mit Blick auf den Herbst und Winter? Die Wissenschaft mahnt zur Vorsicht.

Die Sommerferien haben noch längst nicht in allen Bundesländern begonnen. Doch die Debatte darüber, welche Maßnahmen es danach an den Schulen geben soll und muss - sie ist in vollem Gange.Was nachvollziehbar ist. Denn die meisten Kinder und