Eine virtuelle Rekonstruktion des Unterkiefers eines menschlichen Vorfahren, welche in einer Ausgrabungsstätte gefunden wurde.

Ariel Pokhojaev/Tel Aviv University/AP/dpa

Tel Aviv. Ein Forscherteam in Israel hat Überreste eines Urmenschen gefunden, der vor rund 130.000 Jahren lebte. Der Typus stamme aus dem mittleren Pleistozän-Zeitalter.

In Israel haben Forscher die Knochen eines bisher unbekannten Urmenschen gefunden. Er habe bis vor rund 130.000 Jahren in der Levante gelebt, teilte die Tel Aviver Universität am mit. Überreste des Urmenschen, den das Forscherteam als Neshe