Zahlreiche Menschen spazieren durch die Fußgängerzone in der Innenstadt.

Sven Hoppe/dpa

Berlin. Die in Großbritannien entdeckte Variante Alpha sorgte in Deutschland für die dritte Corona-Welle. Bringt die nochmals ansteckendere Delta-Mutante Welle Nummer vier?

Die Corona-Lage in Deutschland wirkt so entspannt wie lange nicht. Aber trügt der Schein? Die in Indien entdeckte Virusvariante Delta legt anteilsmäßig in Deutschland deutlich zu.Manche fürchten: Was passiert erst, wenn die Schulen nach den