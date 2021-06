Besonders Badeseen stellen ein großes Risiko dar, die meisten Menschen ertrinken in Binnengewässern. (Symbolbild)

Hamburg. Am Hitzewochenende ist es zu zahlreichen Badeunglücken gekommen, mehrere Menschen sind gestorben oder werden vermisst. Der DLRG weiß, von welchen Gewässern in Deutschland das größte Risiko ausgeht.

Die Hitzewelle hat die Menschen massenweise an und ins Wasser gelockt. Dabei ist es auch zu zahlreichen Unglücken gekommen. Allein in der vergangenen Woche starben deutschlandweit mindestens 18 Menschen, am Wochenende kamen zusätzliche Tote