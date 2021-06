Auch wenn das Schwimmen gut tut, sind freie Gewässer lebensbedrohliche Sphären für den Menschen. Droht jemand zu Ertrinken, gilt es, schnell zu Handeln.

dpa/Fredrik von Erichsen

Hamburg. Tödliche Badeunglücke häufen sich. Die Opfer ertrinken oft ganz unbemerkt – sogar am proppenvollen Badesee. Wie Sie mit einem wachen Blick erkennen können, ob jemand im Wasser in Not ist und was zu tun ist.

In fließenden Gewässern lauern gefährliche Strömungen, doch die meisten Menschen ertrinken in vermeintlich harmlosen Badeseen – und das oft völlig unbemerkt. Ein wachsamer Blick hilft, Menschen in Not ausfindig zu machen. Die anschließende