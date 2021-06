Ein Trottellummenküken ist nach seinem Sprung vom Lummenfelsen auf der Suche nach seinen Eltern.

Marcus Brandt/dpa

Helgoland. Jedes Jahr Mitte Juni beginnt auf Helgoland ein unvergleichliches Spektakel: Trottellummenküken springen vom Lummenfelsen rund 40 Meter tief zu ihren Eltern ins Wasser. Doch manchmal endet ein Sprung auch hinter einer Mauer. Und dann?

Die Luft am Lummenfelsen auf Helgoland ist erfüllt von Vogelgeschrei. Aus dem Grundrauschen stechen in der Dämmerung an Juniabenden immer wieder sehr hohe, zweisilbige Rufe hervor.Es sind die Küken der Trottellummen, die sich bereit machen