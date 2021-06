Im Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT) werden Mangrovenquallen gefüttert.

Sina Schuldt/dpa

Bremen. Sie sind fettarm, enthalten Mineralstoffe und mehrfach ungesättigte Fettsäuren: Könnten Quallen in der Zukunft vermehrt zum Speiseplan des Menschen gehören?

Quallen werden in Europa nicht gegessen; den Badegästen an Nord- und Ostsee gelten die Medusen als unangenehme, manchmal sogar giftige Plage.Trotzdem erforscht das Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT) in Bremen, ob nicht künftig