Australische Forscher haben einen Roboter entwickelt, mit dem das Innenleben der Wohnhöhlen von Wombats erforscht werden kann.

RAMPS Research Lab/La Trobe University/dpa

Sydney. Wombats leben in langen Wohnhöhlen, die schwer zu erforschen sind. In Australien wurde ein Roboter entwickelt, der tief in die Bauten einfährt - und dabei beim Kampf gegen eine Krankheit helfen soll.

Ein auf Wombat-Höhlen spezialisierter Roboter erforscht in Australien die Wohnstätten der knuffigen Pflanzenfresser. Der passende Name des 30 Zentimeter langen und zwei Kilo schweren Geräts: WomBot. Wissenschaftler der La Trobe University i