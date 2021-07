Jetzt in Apotheken: So erhalten Genesene das digitale Impfzertifikat

Mit der CovPass-App können Geimpfte ergänzend zum Impfbuch ihren Impfstatus auch via Smartphone vorzeigen. Symbolfoto

Oliver Berg/dpa

Berlin . Der digitale Impfnachweis ist schon einige Zeit in Apotheken verfügbar, jetzt können dort auch Genesene per Smartphone-App ihren digitalen Corona-Impfnachweis erhalten. Was Sie wissen müssen.

Fast jeder Vierte in Deutschland ist schon vollständig geimpft. Für sie gelten teils gelockerte Corona-Regeln. Einen vollständigen Impfschutz kann man auch per Smartphone nachweisen – mit dem digitalen Impfpass. Drei Apps sollen ihn anzeige