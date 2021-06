Ab heute verfügbar: So erhalten Sie Ihren digitalen Impfnachweis

Ab dem 10. Juni soll der digitale Impfpass Schritt für Schritt verfügbar sein. Apotheken sehen sich ab 14. Juni zum Zertifizieren von Impfungen bereit. (Symbolfoto)

imago images/Future Image

Berlin . Ab Donnerstag soll der digitale Impfnachweis verfügbar sein. Geimpfte können per Smartphone-App "CovPass" ihren Impfstatus nachweisen. Auch die Corona-Warn-App wird mit eingebunden. Was Sie wissen müssen.

Eine vollständige Corona-Impfung soll man künftig auch per Smartphone nachweisen können – mit einem digitalen Impfpass, der am Donnerstag an den Start gehen soll.Die App fürs Smartphone namens "CovPass" soll als Beleg bei gelockerten Corona