Die Aquakulturen sehen oft idyllisch aus. Doch unter der Wasseroberfläche drängen sich kranke Tiere auf engstem Raum, deren Haltung ganze Ökosysteme gefährdet. Wem Nachhaltigkeit beim Lachsgenuss wichtig ist, der hat es schwer.

imago images/imagebroker/Blickwinkel

Hamburg. Fast 14 Kilogramm Fisch verzehrt jeder Deutsche jährlich. Der beliebteste ist der Lachs, doch der stammt zu allermeist aus norwegischen Fischzuchten. Was kann man tun, um nicht zu der destruktiven Industrie beizutragen?

Am internationalen Welttag der Meere am 8. Juni erinnern die Vereinten Nationen an die große Bedeutung, aber auch an die Fragilität der Weltmeere. Die Umweltorganisation Greenpeace warnt in diesem Jahr insbesondere vor dem destruk