Amazon-Milliardär Jeff Bezos steckt viel Geld in sein privates Raumfahrtuntermehmen.

Pablo Martinez Monsivais/AP/dpa/Archivbild

New York. Milliardär Jeff Bezos erfüllt sich einen Kindheitstraum und reist ins All - wenn auch nur für wenige Minuten. Auf das Abenteuer mit der Kapsel seines eigenen Unternehmens geht er aber nicht alleine.

Amazon-Milliardär Jeff Bezos will ins Weltall fliegen. „Seit meinem fünften Lebensjahr träume ich davon, ins All zu reisen. Am 20. Juli werde ich diese Reise mit meinem Bruder unternehmen“, schrieb Bezos am Montag bei Instagram. Dazu veröff