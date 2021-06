Polio-Impfkampagne - 30 Millionen Kinder in fünf Tagen

Ein Mitarbeiter des Gesundheitswesens gibt einem Kind eine Schluckimpfung gegen Polio (Kinderlähmung).

K.M. Chaudary/AP/dpa/Archiv

Islamabad. In Pakistan sollen in in den nächsten Tagen fast 30 Millionen Kinder unter fünf Jahren gegen Polio geimpft werden. Mehr als 220.000 Helfer wirken mit.

Pakistan hat inmitten der Corona-Pandemie eine weitere großangelegte Impfkampagne gegen Polio begonnen. Etwa 223.000 Helfer sollen dafür bis zum Wochenende fast 30 Millionen Kinder unter fünf Jahren impfen, wie lokale Behördenvertreter am M