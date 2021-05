Das Impftempo in Deutschland zog zuletzt deutlich an – und bald soll es auch für die jüngsten Menschen ganz schnell gehen mit der Impfung gegen das Coronavirus.

Sebastian Gollnow/dpa

Berlin. Ein Piks in den Kinderarm und das war's? Für viele Eltern geht diese Rechnung nicht auf, wenn Corona-Impfstoffe für die Jüngsten zugelassen werden. Was spricht dafür, was dagegen?

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat am Freitag den Weg frei gemacht für den Einsatz des Impfstoffs von Biontech/Pfizer bei Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren.Bisher gab es ihn in der Europäischen Union erst ab 16. Al