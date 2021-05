Apps wie Tinder enthalten Anreize für Menschen, um sich impfen zu lassen.

imago images/Kirchner-Media

Washington. Dating-Plattformen wie Tinder und OKCupid unterstützen die US-Impfkampagne. Nutzer erhalten Informationen zu Impfzentrum und vielleicht sogar mehr "Matches".

Neue Funktionen auf mehreren großen Dating-Plattformen sollen in den USA vor allem jüngere Leute zu einer Corona-Impfung bewegen. Das Weiße Haus teilte am Freitag in Washington mit, neun große Anbieter wie Tinder, Hinge und OkCupid wollten