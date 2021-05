Punkte in Flensburg mit dem Smartphone abrufen: So geht's

Handy am Steuer kostet 100 Bußgeld und einen Punkt in Flensburg. Das Punktekonto kann online eingesehen werden.

imago images/Westend61/Josep Rovirosa

Berlin. Ihren aktuellen Punktestand in Flensburg als PDF herunterladen – das ist mit dem Personalausweis und einem geeigneten Smartphone möglich.

Sind Sie als Raser, Radwegparker oder mit Handy am Steuer erwischt worden und wollen wissen, wie hoch Ihr Punktestand in Flensburg ist? Dann können Sie diesen über die Online-Registerauskunft auch leicht am Smartphone abrufen. All