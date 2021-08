An Maulwurfhügel erinnern die Erdhügel, die Gelbe Wegameise aufwerfen. Meistens sind sie jedoch kleiner.

Osnabrück. Ameisen im Rasen ärgern manchen Gartenbesitzer, weil sie unansehnliche Erdhügel aufwerfen. Was sollte man tun?

Beim Blick in den Garten macht manch ein Gartenbesitzer eine augenscheinlich unerfreuliche Entdeckung: Im Rasen sammeln sich Heerscharen von Ameisen an, die sich dadurch bemerkbar machen, dass sie Erdreich an die Oberfläche befördern und kl