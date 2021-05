Vitamin D ist gut für das Immunsystem und wird vom Körper beim Sonnen produziert. Ergänzungsmittel sollten lieber nur Risikogruppen schlucken. (Symbolbild)

imago images/MiS

Berlin. Sich mit dem Schlucken von Vitamin-D-Mitteln vor Corona schützen – das klingt verlockend. Doch wie so oft gilt: Was in kleinen Dosen nützen mag, kann in großen Dosen schaden. Bei hochdosierten Vitamin-D-Mitteln drohen schwere Gesundheitsschäden, warnen Experten.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) warnt vor den gesundheitlichen Risiken einer eigenständigen Einnahme von Vitamin-D-Präparaten. "Höhere Dosierungen sollten nur unter ärztlicher Kontrolle und unter Berücksichtigung des individuel