Mangel an Versuchsaffen in Forschungseinrichtungen

Ein Rhesusaffe (Macaca mulatta) im Außengehge des Deutschen Primatenzentrums in Göttingen.

Karin Tilch/Deutsches Primatenzentrum GmbH/dpa

Göttingen. In der Pandemie sind Affen für die Forschung stark nachgefragt, aber knapp. Forscher befürchten Konsequenzen für die Zulassung von Medikamenten und Impfstoffen.

Versuchsaffen für die Forschung kosten viel Geld, ihr Einsatz ist ethisch umstritten, und doch werden sie in der medizinischen Forschung oft als unverzichtbar angesehen. In der Corona-Pandemie ist der Bedarf an Primaten sowohl in der akadem