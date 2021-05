Ein Fachkrankenpfleger während seiner Arbeit in einem Bereich der interdisziplinären Intensivstation mit Covid-19.

Waltraud Grubitzsch/dpa/Symbolbild

Berlin. Bisher ist die neu als besorgniserregend eingestufte Mutante B.1.617 aus Indien nur in wenigen Proben nachgewiesen. Doch die Tendenz ist steigend.

Auf sehr niedrigem Niveau beobachtet das Robert Koch-Institut (RKI) in Deutschland einen wachsenden Anteil der in Indien entdeckten Corona-Variante. Die neu als besorgniserregend eingestufte Mutante B.1.617 sei bisher nur in wenigen Proben