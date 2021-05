Spektakuläre Neanderthaler-Funde in Höhle in Italien

Blick in die Guattari-Höhle in Italien (Archivbild). Hier haben Wissenschaftler bei neuen Untersuchungen Überreste von weiteren neun Neanderthalern gefunden.

-/Italienisches Kulturministerium/dpa

Rom. Zehntausende Jahre alte Überreste von Urmenschen: In der Guattari-Höhle in Italien haben Forschende einen außergewöhnlichen Fund gemacht.

Es sind uralte Schädelreste und Knochenteile von Höhlenmenschen, die die Forscher in Italien begeistern: In der Guattari-Höhle am Circeo-Berg zwischen Rom und Neapel haben Wissenschaftler bei neuen Untersuchungen Überreste von weiteren neun