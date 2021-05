Jeff Bezos hat vor 20 Jahren Blue Origin gegründet.

Patrick Semansky/AP/dpa

Independence. Einmal die Erde von oben sehen - Jeff Bezos macht es möglich. Bei einer Online-Auktion kann man einen Flug ins All ergattern.

Die Raumfahrtfirma von Amazon-Gründer Jeff Bezos will am 20. Juli erstmals Menschen ins All bringen - und einen Sitz in der Astronauten-Kapsel versteigern.Seit Mittwoch könne dafür online mitgesteigert werden, der Gewinner solle am 12. Juni