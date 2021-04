Inzwischen haben 26,9 Prozent der Bürger eine Erstimpfung erhalten. Symbolfoto

imago images/ZUMA Press

Berlin . Inzwischen beteiligen sich fast 64.000 Arztpraxen an der Impfkampagne. Schon bald könnte ein Großteil geimpft sein.

Die Corona-Impfungen in Deutschland können aus Expertensicht nach dem "starken Impfmonat" April weiter zügig vorankommen. Wie das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung am Freitag in Berlin nach einer eigenen Modellierung erklär