Menschen warten im Corona-Impfzentrum Messe Berlin auf ihre Impfung.

Michael Kappeler/dpa

Kopenhagen. In vielen Ländern Europas nimmt das Impftempo immer mehr Fahrt auf. Doch die Infektionsraten bleiben extrem hoch.

In Europa sind laut Weltgesundheitsorganisation WHO mittlerweile mehr Menschen vollständig gegen Corona geimpft worden als insgesamt mit dem Virus nachweislich infiziert gewesen sind. Es sei 462 Tage her, dass die ersten Infektionen in der