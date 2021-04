Gleicher Impfstoff für alle? Die Nebenwirkungen unterscheiden sich nach Mann und Frau durchaus stark.

imago/Westend61

Berlin. Kritik an den Zulassungsstudien der Corona-Impfstoffe übt eine Pionierin der Gendermedizin: Geschlechtsunterschiede seien hier nur ungenügend beachtet worden.

Die Gendermedizin, das war bis vor einigen Jahren ein Bereich, der keine große Lobby hatte. Erst im Jahr 2007 etablierte die Professorin Vera Regitz-Zagrosek das erste Institut für Geschlechterforschung in der Medizin an der Charité in Berl