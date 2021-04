EMA kündigt Gutachten zu Johnson & Johnson-Impfstoff an

Eine Ampulle und eine Verpackung des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson.

Mary Altaffer/AP/dpa

Amsterdam. Die Europäische Arzneimittelbehörde unterstreicht weiter die Vorzüge des Impfstoffs von Johnson & Johnson. Ein detailliertes Gutachten soll in den nächsten Tagen verfügbar sein.

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) will nächste Woche ein Gutachten über mögliche Thrombosen durch den Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson abgeben. Die Prüfung werde beschleunigt, teilte die Behörde am Mittwoch in Amsterdam mi