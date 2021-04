Ein Naturspektakel von Rot bis Violett - doch wo ist eigentlich das Pink im Regenbogen geblieben?

imago/YAY Images

Osnabrück. Der Regenbogen gehört zu den schönsten und bekanntesten Naturphänomenen. Was ihm jedoch immer fehlt, ist die Farbe Pink. In unserer "Ach so!"-Kolumne rund ums Alltagswissen erklären wir, warum das so ist.

Wenn trübe Regentage von Sonnenstrahlen durchbrochen werden, dann kann man am Himmel oftmals einen Regenbogen erkennen. Dieser entsteht, weil sich das weiße Licht der Sonne in Regentropfen bricht. Dadurch wird das Sonnenlicht in seine farbi