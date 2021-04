Bewegungskünstler: Auch in luftiger Höhe wissen sich Katzen zu helfen.

imago/agefotostock

Osnabrück. Können sich Katzen bei einem Fall aus luftiger Höhe tatsächlich immer wieder auf ihre Pfoten retten? Und wenn ja, warum ist das so? In unserer Kolumne "Ach so" rund um die Fragen des Alltags klären wir es auf.

Ein Sturz aus der Baumkrone oder ein Sprung von der meterhohen Mauer – schon oft hat man gesehen, dass Katzen diese Gefahren und Herausforderungen schadlos überstehen. Häufig ist zu hören, die Tiere würde immer und überall auf ihren vier Pf