Doch nicht tödlicher? Was Forscher über die britische Corona-Mutation herausfinden

Die britische Corona-Mutation B 1.1.7 ist ansteckender als der erstmals in Wuhan entdeckte Wildtyp des Virus.

imago images/Christian Ohde

London. Wie gefährlich ist B 1.1.7? Zwei Studien aus Großbritannien kippen die Annahme, die Mutation sei tödlicher als die ursprüngliche Form des Virus.

Die zunächst in Großbritannien entdeckte Corona-Variante B.1.1.7 ist aktuellen Studien zufolge ansteckender als die ursprüngliche Form, allerdings nicht tödlicher. Zu diesem Schluss kommen Forscher in zwei separaten Studien, die am Dienstag