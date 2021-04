„Meteor“ zu Expedition an Amazonas-Mündung gestartet

Das deutsche Forschungsschiff „Meteor“ ist zu einer siebenwöchigen Expedition im Mündungsgebiet des Amazonas aufgebrochen.

Ralf Prien/IOW/dpa

Rostock. 56 Stationen soll das Forschungsschiff vor der Amazonas-Mündung anfahren. Die Wissenschaftler erhoffen sich von der Expedition der „Meteor“ Erkenntnisse auch über die Bindung von CO2 im Plankton.

Das deutsche Forschungsschiff „Meteor“ ist am Montag zu einer siebenwöchigen Expedition im Mündungsgebiet des Amazonas aufgebrochen. Im Fokus stehe die Untersuchung von Stoffumsätzen und Nahrungsnetzen in der weit in den tropischen Nordatla