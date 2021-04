Sogenannte "Dankeschön-Abos" tauchen vermehrt beim Online-Shopping auf.

Christoph Hardt via www.imago-images.de

Hamburg. Online-Shops bieten häufig Zeitschriften als „kleines Dankeschön“ an. Diese entpuppen sich meist als Abo-Fallen.

Wer häufig in Online-Shops bestellt, dem wurde wahrscheinlich am Ende des Bestellvorgangs ein „Dankeschön“ in Form von Gratis-Ausgaben von gängigen Zeitschriften angeboten. Aber die Verbraucherzentrale Hamburg warnt vor dem vermeintlichen G