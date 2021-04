Drei Raumfahrer fliegen per Expressflug zur ISS

Eine Sojus-2.1a-Trägerrakete hebt mit dem Raumschiff Sojus MS-18 vom Kosmodrom Baikonur in Kasachstan ab.

-/Roscosmos Space Agency Press Service/AP/dpa

Baikonur. Etwa die Zeit eines Mittelstreckenflugs dauert es von der Erde zur ISS. Diesen Expressflug ins All haben nun drei Raumfahrer angetreten, um ihre Kollegen auf der Internationalen Raumstation abzulösen.

Drei Raumfahrer sind mit einem Expressflug zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Die Trägerrakete Sojus 2.1a hob am Freitag pünktlich bei sonnigem Wetter vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in der Steppe von Kasachstan in Ze