Mütter tragen oft die Hauptlast in der Pandemie.

Oliver Berg

Schondorf. Der Bedarf an Mutter-Kind-Kuren wächst immens. Viele Mütter sind während der Corona-Pandemie an ihre Belastungsgrenze gestoßen. Sie sollten jetzt einen Kurantrag stellen, denn es gibt Wartelisten in den Kliniken. Auch für Väter gibt es Kuren.

Situation: „Die Mütter tragen die Last der Pandemie“, sagt Anne Schilling, Geschäftsführerin des Müttergenesungswerks, unter dessen Dach über 70 Kliniken auf Kuraufenthalte für Mütter und ihre Kinder spezialisiert sind. Homeschooling, Homeo