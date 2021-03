Bericht der WHO: Dies ist wohl der Ursprung von Corona

Eine 3D-Illustration von Corona-Aerosol.

dpa/Knut Niehus/CHROMORANGE

Peking. Die Theorie, dass Corona seinen Ursprung in einem chinesischen Labor hatte, gilt demnach als unwahrscheinlich.

Das Coronavirus wurde wahrscheinlich von Tieren auf den Menschen übertragen und so verbreitet. Zu diesem Ergebnis kommt nach Informationen der Nachrichtenagentur AP die Weltgesundheitsorganisation WHO in einem Entwurf ihres China-