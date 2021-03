Für frischgebackene Mütter mit Corona-Infektion ist nach der Geburt Hautkontakt mit dem Säugling weiter erlaubt. Küssen aber nicht.

Hamburg. Kinder im Alter von wenigen Wochen bis vier Jahren wurden bereits in der Asklepios Kinderklinik in Hamburg behandelt.

In Hamburger Kliniken werden auch mit dem Coronavirus infizierte Babys und Kleinkinder behandelt. „Wir haben in dieser Woche sowohl ambulant wie auch stationär Kinder im Alter von wenigen Wochen bis 4 Jahren in unserem KinderHeidberg behand