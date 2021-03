Premier Boris Johnson hebt die Daumen in die Höhe, nachdem er die erste Impfdosis mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca erhalten hat, verabreicht wurde.

Frank Augstein/PA Wire/dpa

London. Dder Impfstoff Astrazeneca und das Unternehmen haben in Europa ein Imageproblem. Anders in Großbritannien: Hier gilt das in Oxford entwickelte Präparat als Ausdruck britischen Erfindergeists.

Boris Johnson ließ gar keinen Zweifel aufkommen. „Es wird definitiv Oxford/Astrazeneca sein“, sagte der britische Premierminister, als er von seinem Corona-Impftermin berichtete.Seit Beginn der Pandemie verkauft Johnsons Regierung die Eindä