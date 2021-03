Greenpeace fordert Verbot von Mikroplastik in Kosmetika

Die höchsten Konzentrationen an Kunststoffen enthielten laut Report Augen-Make-up, Lipgloss und Lippenstifte.

dpa/Britta Pedersen

Hamburg. Aus einigen Produkten haben die Kosmetik-Hersteller schon freiwillig Mikroplastik entfernt. Doch es steckt ausgerechnet noch häufig in Lippenstiften oder Augen-Make-up, wie Greenpeace nun zeigt.

Die bisher freiwilligen Maßnahmen von Herstellern zum Verzicht auf Plastik in Kosmetika reichen aus Sicht von Greenpeace nicht aus. So ermittelte die Organisation in 502 von 664 Produkten elf bekannter Kosmetikmarken Kunststoffe, wie es im