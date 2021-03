Lidl, Aldi und Co.: Diese Supermärkte bieten wieder Corona-Selbsttests an

Verschiedene Corona-Selbsttests sollen bald wieder erhältlich sein. Symbolfoto

dpa/Fabian Strauch

Hamburg. Die ersten Corona-Selbsttests waren schnell vergriffen. Jetzt legen die Supermärkte nach und die Nachfrage bleibt hoch.

Aldi Nord und Aldi Süd kündigten an, ab Montag wieder Test-Kits in den Filialen zu verkaufen. Gleich drei verschiedene Produkte seien in der kommenden Woche im Angebot - solange der Vorrat reicht. Die Kosten: ein Fünferpaket für knapp 25 Eu